В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась. Подробности трагедии

В Киеве во вторник, 13 мая, из окна многоэтажного дома на улице Елены Телиги выпала женщина. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Недоброе утро на Елены Телиги. Здесь полицейские фиксируют падение с высоты женщины. К сожалению, без шансов на спасение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли медики, но они только констатировали смерть женщины. Сейчас правоохранители устанавливают ее личность.

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на козырек подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в понедельник, 12 мая, из окна многоэтажки выпал парень и упал на козырек подъезда. Пострадавшего с помощью местных жителей и спасателей спустили на землю и передали врачам.

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