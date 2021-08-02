В Киеве исчез глава Белорусского дома в Украине, помогавший жертвам репрессий режима Лукашенко. Фото

В Киеве пропал глава Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталий Шишов. Утром 2 августа он вышел, по предварительным данным, на пробежку и не вернулся домой.

Об этом сообщается в Telegram-канале БДУ. Об исчезновении уже сообщили правоохранителям, ведутся поиски (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что по месту жительства Шишова не обнаружили его спортивных вещей, из чего было сделано предположение, что парень вышел на пробежку.

Также в БДУ подчеркнули, что с его телефона сделали несколько звонков на неизвестные номера, но связаться с ними невозможно.

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"Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски", – сказано в сообщении.

Отметим, что Белорусский дом в Украине является некоммерческой общественной организацией. Она оказывает помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режиме непризнанного президента страны Александра Лукашенко, в частности, с жильем и трудоустройством.

Как сообщал OBOZREVATEL, литовская армия начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью, чтобы усилить контроль над потоками нелегальных мигрантов.