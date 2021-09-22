В Киеве иностранец в вагоне метро ударил женщину и размахивал пистолетом. Фото

В Киеве в вагоне метро иностранец ударил в лицо женщине, а потом размахивал пистолетом перед другими пассажирами. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на Сырецко-Печерской линии метрополитена.

На станции "Кловская" к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина вел себя агрессивно в вагоне.

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Пассажир нецензурно выражался, ударил ее в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет.

"С помощью видеокамер, установленных в рамках программы "Безопасный город", была установлена личность мужчины и маршрут вероятного движения. В течение суток его задержали на территории одного из торгово-развлекательных центров Киева. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева в понедельник, 13 сентября, на несколько минут останавливалось движение поездов. Один из пассажиров ходил вдоль путей.