В Киеве хулиганы разбили стекло троллейбуса и набросились на водителя. Фото

В Киеве на улице Лаврской двое жителей столицы разбили лобовое стекло троллейбуса, а на его водителя бросились с кулаками. Хулиганов задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

"Двое парней в состоянии алкогольного опьянения начали нарушать общественный порядок, сломали стеклоочиститель в троллейбусе и разбили стекло. На замечание водителя и прохожего нарушители не реагировали, а вместо этого набросились на них с кулаками", – рассказали в пресс-службе.

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Злоумышленников, 1997 и 2001 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 КПК Украины и сообщили о подозрении в совершении хулиганства (часть третья статьи 296 УКУ).

Напомним, в Киеве пятеро парней арендовали квартиру в центре столицы и устроили там погром ради видео в TikTok.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Гнидын Бориспольского района мужчина из хулиганских побуждений облил краской памятник Герою Небесной Сотни. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.