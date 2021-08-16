В Киеве экс-полицейский три года не ходил на работу, но получил около 400 тыс. грн. Фото

В Киеве сотрудники прокуратуры разоблачили бывшего столичного полицейского, который три года получал зарплату, но не ходил на работу. За это время он со своим начальником присвоили около 400 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. С октября 2016 по декабрь 2019 года мужчина фактически проживал во Львове.

"Правоохранитель получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил. Возложенные на него служебные обязанности не исполнял, а фактически проживал в городе Львов", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре добавили, что непосредственный руководитель экс-полицейского всеми способами укрывал от руководства столичной полиции "факт отсутствия своего подчиненного на работе".

Двум бывшим правоохранителям сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители разоблачили в Одессе сотрудника Министерства обороны Украины, который вместе с сообщником пытался завладеть 1 миллионом долларов. За эти деньги злоумышленники обещали передать в пользование землю, которая предназначена для строительства жилья военнослужащим.