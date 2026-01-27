В Киеве двое мужчин жестоко избили и ограбили военного. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить двух мужчин, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на военнослужащего. Злоумышленники жестоко избили и ограбили защитника Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратились прохожие, которые сообщили, что недалеко от остановки общественного транспорта в Голосеевском районе неизвестные избили и ограбили мужчину. На месте происшествия было установлено, что пострадавшим оказался 59-летний военнослужащий – житель Киевской области, который в отпуске приехал в столицу.

"Мужчина обратился к двум незнакомцам с просьбой подсказать дорогу к ближайшей станции метро и после непродолжительного разговора пошел в указанном направлении. Впрочем, через несколько минут незнакомцы догнали его. Один из нападавших внезапно ударил военнослужащего ногой в спину, повалив его на землю. Далее злоумышленники вдвоем начали жестоко избивать мужчину, не давая возможности встать", – добавили в пресс-службе.

Воспользовавшись беспомощным состоянием воина, нападавшие сорвали с него рюкзак с личными вещами и около восьми тысяч гривен. Среди похищенного – мобильные телефоны, банковские карты и документы.

Злоумышленниками оказались двое киевлян в возрасте 29 и 48 лет – их оперативно нашли и задержали. По фактам разбоя и присвоения официального личного документа, совершенное из корыстных побуждений группой лиц, нарушителям сообщили о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, а похищенные вещи возвращены потерпевшему. Обвиняемые находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил аптеку. Таким образом злоумышленник решил рассчитаться с долгами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!