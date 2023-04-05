В Киеве две злоумышленницы обворовывали пенсионеров под предлогом раздачи гуманитарки. Фото

В Киеве будут судить двух женщин, которые обворовывали пенсионеров под предлогом раздачи гуманитарной помощи. В общей сложности сообщницам досталось 1400 долларов США и более 50 000 гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленницам грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в конце декабря к ним поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире на улице Петра Запорожца ее обокрали две незнакомые женщины.

"Было установлено, что 73-летняя потерпевшая пустила в квартиру двух незнакомок под предлогом получения гуманитарной помощи. Женщины сначала отдали киевлянке пакет с продуктами, а затем заверили, что ей еще предстоит получить и материальную помощь в размере 600 гривен. Но из-за того, что у них осталась купюра номиналом 1 000 гривен, то нужно, чтобы женщина дала 400 гривен сдачи. Пенсионерка пошла за кошельком и принесла необходимую сумму", – рассказали в пресс-службе

В какой-то момент одна из женщин попросилась в туалет, а другая сказала владелице квартиры написать расписку о получении помощи. Пока потерпевшая отвлеклась на "расписку", злоумышленница забрала из кошелька 13 тысяч гривен и прихватила со стола еще и деньги, которые дали пенсионерке, как гуманитарную помощь. После этого подозреваемые ушли из квартиры.

Правонарушительницы нашли и задержали – ими оказались жительница Одесской области, 1995 года рождения и 15-летняя уроженка Харьковщины. Также выяснилось, что одна из задержанных причастна к аналогичному преступлению в Соломенском районе столицы, совершенном накануне. Тогда она вместе с другой своей знакомой обокрали 86-летнюю киевлянку, забрав с собой 1 400 долларов США и 40 000 гривен.

Следствие по факту кражи совершенного в условиях действия военного положения завершено, а обвинительные материалы направлены в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одной из самых популярных локаций ВДНХ, Урбан-парке, произошла кража. Неизвестные забрали оборудование и кабелей на минимум 100 тысяч гривен.

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