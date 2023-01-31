В Киеве будут судить виновника смертельной аварии: сел за руль пьяным и протаранил легковушку. Фото

В Киеве будут судить владельца Mercedes-Benz, спровоцировавшего смертельную аварию вблизи станции метро "Шулявская". Мужчина в состоянии опьянения на скорости протаранил Skoda, в результате чего погибли водитель и пассажир последнего авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, авария произошла в октябре 2022 года на проспекте Победы у станции столичного метрополитена "Шулявская".

"Полицейские выяснили, что водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту Победы. Впоследствии он на большой скорости столкнулся со автомобилем Skoda, который двигался в полосе впереди", – рассказали в полиции.

Водитель и пассажир Skoda от полученных травм погибли на месте ДТП, а виновник был госпитализирован в больницу. Следствие по факту смертельной аварии, совершенной в состоянии опьянения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Подольском районе Киева во вторник, 24 января, автобус протаранил металлическое ограждение на обочине дороги. Авария произошла на проспекте Правды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в среду, 25 января, водителю автомобиля Peugeot стало плохо за рулем, в результате чего легковушка въехала в дерево и зацепил припаркованный грузовик. К сожалению, медики только констатировали смерть мужчины.

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