В Киеве будут судить троих депутатов Киевсовета: обвиняют в уклонении от военной службы. Фото

ГБР завершило следствие по обвинению в уклонении от военной службы троих депутатов Киевского горсовета. Якобы им в этом помогал руководитель аппарата КГВА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Обвиняемым грозит уголовная ответственность.

"Сотрудники ГБР завершили расследование уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части. Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще одна – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно материалам следствия руководитель аппарата способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. В сделке был задействован и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

Следствие по фактам уклонения от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору и содействии в уклонении завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель аппарата КГВА Дмитрий Загуменный будет судиться с судом из-за распространения недостоверной информации, обнародованной на официальном сайте ГБР. Якобы он незаконно командировал и способствовал подготовке липовых командировок депутатов Киевсовета.

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