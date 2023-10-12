В Киеве будут судить "активистку" УПЦ МП Кохановскую: ей грозит до 5 лет тюрьмы. Фото

В столице будут судить скандальную "активистку" УПЦ МП Викторию Кохановскую. Она публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала стычки на территории Киево-Печерской лавры.

Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Киеве и Киевщине и пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

"Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пропагандистки УПЦ (МП), которая публично отрицала вооруженную агрессию рф и провоцировала стычки и религиозную рознь. В марте-апреле этого года злоумышленница координировала заказные провокации на территории Киево-Печерской лавры". – рассказали в СБУ.

Видео дня

Под видом правозащитницы женщина устраивала религиозные скандалы и выкладывала стремена в социальные сети. На видео она дискредитировала среди верующих законные действия правоохранителей, оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Информационными площадками блоггерки были собственные страницы в сетях Facebook и Instagram. Фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и представляла войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт".

"Ее соцсети были переполнены псевдопрогнозами о "неотвратимости" захвата нашего государства и тезисами с дискредитацией воинов Сил обороны Украины. Указанный деструктивный контент провокаторши ретранслировали кремлевские пропагандистские ресурсы. Российские СМИ выдавали эту дезинформацию в позицию безопасности", – добавили в Службе безопасности.

Как отметили в прокуратуре Киевской области, следствие по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины завершено. Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Служба безопасности Украины вызвала на допрос скандальную активистку УПЦ МП Викторию Кохановскую. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями в адрес украинской власти и призывами верующих "бороться за свои права".

В прошлом году Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ВЦУ общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были замечены даже новорожденные.

Ранее фанатка УПЦ МП Кохановская набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и заявила, что из обители никто не уйдет.

2 апреля на территории Лавры в очередной раз заметили "верную верующую" Московского патриархата Кохановскую, которая бросилась защищать "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре.

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