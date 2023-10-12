newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

В Киеве будут судить "активистку" УПЦ МП Кохановскую: ей грозит до 5 лет тюрьмы. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
7,9 т.
Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы

В столице будут судить скандальную "активистку" УПЦ МП Викторию Кохановскую. Она публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала стычки на территории Киево-Печерской лавры.

Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Киеве и Киевщине и пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

"Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пропагандистки УПЦ (МП), которая публично отрицала вооруженную агрессию рф и провоцировала стычки и религиозную рознь. В марте-апреле этого года злоумышленница координировала заказные провокации на территории Киево-Печерской лавры". – рассказали в СБУ.

Видео дня
В Киеве будут судить "активистку" УПЦ МП Кохановскую: ей грозит до 5 лет тюрьмы. Фото

Под видом правозащитницы женщина устраивала религиозные скандалы и выкладывала стремена в социальные сети. На видео она дискредитировала среди верующих законные действия правоохранителей, оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Информационными площадками блоггерки были собственные страницы в сетях Facebook и Instagram. Фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и представляла войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт".

В Киеве будут судить "активистку" УПЦ МП Кохановскую: ей грозит до 5 лет тюрьмы. Фото

"Ее соцсети были переполнены псевдопрогнозами о "неотвратимости" захвата нашего государства и тезисами с дискредитацией воинов Сил обороны Украины. Указанный деструктивный контент провокаторши ретранслировали кремлевские пропагандистские ресурсы. Российские СМИ выдавали эту дезинформацию в позицию безопасности", – добавили в Службе безопасности.

В Киеве будут судить "активистку" УПЦ МП Кохановскую: ей грозит до 5 лет тюрьмы. Фото

Как отметили в прокуратуре Киевской области, следствие по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины завершено. Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!