В Киеве будут судить мужчину, который развращал двух несовершеннолетних мальчиков. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в развращении несовершеннолетних. От действий злоумышленника пострадали два 15-летних парня, которым он платил за встречи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции и пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и оказывал денежное вознаграждение. Вместе с тем, на флеш-накопителе фигурант сохранял фото- и видеоматериалы с детской порнографией, загружаемые из сети Интернет", – рассказали в полиции.

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Правоохранители уточнили, что злоумышленником оказался местный житель, ранее не имевший проблем с законом.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что мужчине сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера в отношении подростков, не достигших 16-го возраста, а также в хранении детской порнографии. Согласно материалам следствия, обвиняемый в течение двух лет через социальные сети и мессенджеры общался с несовершеннолетними.

Полицейские завершили расследование и направили материалы уголовного производства в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным жителя Киевщины, который похитил 4-летнего ребенка и пытался его изнасиловать. Следующие 15 лет злоумышленник проведет в местах лишения свободы.

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