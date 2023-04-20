В Киеве будут судить "экс-чиновницу миграционной службы ДНР": предоставляла врагу информацию об украинцах. Фото

Правоохранители Киева сообщили о подозрении экс-сотруднице миграционной службы, которая сотрудничала с врагом на временно оккупированной территории Донбасса. Злоумышленница, в частности, предоставляла информацию об украинцах.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Правоохранители разоблачили уроженку Донецкой области, которая, работая в миграционной службе, с 2014 года сотрудничала с оккупантами. В 2017 году женщину уволили с занимаемой должности, поэтому в 2022 году она переехала в столицу, однако не сообщила о существовании не предусмотренного законом оружия власти", – рассказали в пресс-службе.

Во время оккупации территорий Донбасса чиновница добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование "миграционной службы" самопровозглашенной "республики". Она обрабатывала картотеки, поступавшие из районных паспортных отделов.

Как отметили в пресс-службе СБУ, полученные сведения злоумышленница обобщала в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей Донецка.

Злоумышленницу, 1968 года рождения, разыскали, когда она оформляла документы как внутренне перемещенное лицо. Ей сообщили о подозрении в деятельности в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военный страны-террориста РФ в Ирпене расстреливал машины гражданских лиц и брал в плен раненых мирных жителей города.

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