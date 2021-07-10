В Киеве авто сбило мужчину, который стоял на дороге: регистратор заснял момент. Видео 18+

В Киеве в ночь на субботу, 10 июля, случилось ДТП с пострадавшим на проспекте Науки. Там автомобиль, который ехал по дороге, сбил человека.

Об инциденте сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. Авторы сообщества также показали момент аварии, записанный видеорегистратором в машине, которая попала в дорожно-транспортное происшествие. В сети появились и фотографии с места инцидента, на которых видно получившего травмы пешехода (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Известно, что пострадавший в аварии – мужчина. Он был госпитализирован в больницу скорой помощи, о характере его травм и состоянии пока ничего неизвестно.

"Киев Оперативный" уточнил, что ДТП произошло с автомобилем Hyundai.

На видео, которое зафиксировало момент наезда, можно увидеть, что мужчина стоял на проезжей части. Не исключено, что он шел по дороге и остановился.

На фото заснято, что после столкновения на лобовом стекле машины осталась вмятина. Пешеход лежал на дороге и держался за ногу.

Осторожно, кадры 18+!

Напомним, что утром 9 июля на 44 км автодороги Киев – Ковель произошла авария с участием грузовика и мопеда. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка двухколесного транспорта.

Как ранее писал OBOZREVATEL: