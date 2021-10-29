В Киеве адвокат требовал у супругов $400 тыс. за решение "проблем" с полицией и Минюстом
В Киеве адвокат требовал у супружеской пары 400 тысяч долларов США. Мужчина хотел получить деньги, чтобы решить проблемы с законом у потерпевших, которые, предварительно, юрист и создал.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. По факту мошенничества открыто уголовное производство.
Предварительно было установлено, что на супругов были поданы многочисленные судебные иски с требованием отменить их право на имущество в Минюст. Кроме того, были поданы заявления о том, что они совершали преступления в полицию.
С ними связался руководитель одного из адвокатских объединений Киева, который ранее предоставлял юридические услуги супругам.
"Адвокат отметил, что узнал их проблемы и предложил свои услуги. После этого он рассказывал им о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию несуществующих долгов. За якобы решение проблем юрист предложил им передать две квартиры или 400 тысяч долларов. После этого супруги обратились в ГБР", – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители задержали адвоката и его посредника во время получения средств. Кроме того, в автомобиле посредника была найдена сумка с деньгами неизвестного происхождения.
По факту мошенничества в особо крупных размерах открыто уголовное производство. Виновному грозит до 12 лишения свободы с конфискацией имущества.
Также проверяется версия о причастности работников полиции и Минюста к совершению этого преступления.
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