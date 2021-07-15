В Киеве адвокат с сообщниками хотели сокрыть мумию пенсионера ради квартиры

В Киеве адвокат вместе с сообщниками якобы пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для того, чтобы завладеть его жильем. Когда и отчего скончался киевлянин, установит экспертиза.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Тело умершего должны были ночью перевезти в крематорий.

Предварительно установлено, что злоумышленники незаконного завладели квартирой одинокого пожилого мужчины на улице Елены Телиги. Они подделали договор купли-продажи, датированный 2010 годом и вроде заверенный нотариусом, которая умерла в феврале 2021 года.

"При этом сама нотариус фигурировала в нескольких уголовных делах, которые касались незаконного отчуждения жилья граждан. В последствии она была даже лишена права заниматься нотариальной деятельностью из-за незаконных операций с недвижимостью", – уточнили в пресс-службе.

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По данным следствия злоумышленники в январе 2021 года обнаружили в квартире тело пенсионера, но не сообщили в полицию или родственникам о его смерти. Они разработали план для того, чтобы завладеть жильем, при этом тело умершего оставалось не захороненным.

"Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела – сжечь его в крематории. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный человек умер якобы 4 июля 2021. Они нашли людей, которые согласились выполнить эту задачу за 1000 долларов США. !4 июля их задержали во время передачи средств", – добавили в прокуратуре.

Открыты уголовные производства по фактам завладения объектом недвижимости умершего человека путем подделки документов и надругательством над его телом. Правоохранители готовятся сообщить злоумышленникам о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Киеве задержали мужчину и женщину, которые якобы мошенническим образом завладели валютой киевлянина на сумму 46 тыс. долл.