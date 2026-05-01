В Киеве 18-летний парень жестоко избил женщину арматурой, а затем ограбил. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали 18-летнего юношу, который по информации следствия, ограбил женщину в Соломенском районе. Злоумышленник бил ее по голове и телу металлическим ключом и арматурой, а затем отобрал телефонв.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Отмечается, что правоохранители получили сообщение от 48-летней жительницы Соломенского района о нападении на нее в подвале жилого дома по улице Керченской. Женщина рассказала, что к ней подошел знакомый и начал бить ее металлическим ключом и арматурой по голове и туловищу. После этого он вырвал из ее рук мобильный телефон и убежал.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник – 18-летний местный житель, и в течение нескольких часов разыскали и задержали его. Орудие преступления, а также похищенный телефон изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту грабежа, соединенного с насилием, совершенным в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия он будет находиться под стражей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!