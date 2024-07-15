В КГВА рассказали, сколько пострадавших от российских обстрелов 8 июля находится в больницах Киева

В больницах Киева по состоянию на 15 июля находятся 28 взрослых и 5 детей, пострадавших от ракетного удара 8 июля. В результате варварской атаки погибли 33 человека, еще 121 получил ранения.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. С начала года в столице жертвами российской агрессии стали 42 человека.

"Ровно неделю назад, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате которого в столице было повреждено 129 зданий – жилых многоквартирных домов, частных домов, медицинских учреждений, учебных заведений, предприятий и других. Но самая большая трагедия для Киева – это гибель мирных жителей", – рассказал Попко.

По его словам, по состоянию на 15 июля в результате ракетного удара погибли 33 человека, еще 121 получил ранения. В больницах столицы находятся 28 взрослых пострадавших (из них 3 в тяжелом состоянии) и 5 детей.

Глава КМВА добавил, что с начала 2024 года, в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, в городе Киеве погибли 42 человека, из них 5 – дети, травмированы 240 человек, из них 19 – дети. Всего с начала полномасштабного вторжения врага в столице погиб 201 мирный житель, из них 10 детей. Ранения получили 680 человек, в том числе 106 детей.

Напомним, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки на "Охматдет" 16-летняя Соломия Феменюк была на аппарате для диализа. Удар ракеты разрушил отделение, в котором она находилась, а ее самое засыпало обломками. К счастью, бойцы ГСЧС спасли ее.

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