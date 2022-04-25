В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин: одна в критическом состоянии. Видео

В понедельник, 25 апреля, в Ирпене в Киевской области двое мужчин, вероятно, отец и сын, занимались мародерством. Когда местные жительницы хотели пожаловаться на них полиции, преступники бросили в гражданок гранату, прогремел взрыв.

Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики. Об этом городской глава Ирпеня Александр Маркушин сообщил в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давайте молиться за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия. Кто-то узнает этих "героев"?" – написал Маркушин.

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Он уточнил, что злоумышленники были оперативно задержаны бойцами местной территориальной обороны.

"Как в женщин можно бросать? Вы сволочи. Люди воевали, гибли за Ирпень, а вы в людей наших бросаете гранату", – говорил городской глава.

Он сообщил, что на место происшествия уже прибыли правоохранители, они будут проводить обыск в доме мародера, бросившего в женщин гранату.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забучье Киевской области российские оккупанты открыто грабили местных жителей. Им активно помогали местные мародеры, сотрудничавшие с врагом.