В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности

Правоохранители разоблачили группу чиновников, которые, по данным следствия, причастны к рубке 185-ти летних дубов в Чернобыльском заповеднике. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора Украины и Государственного бюро расследований. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленники организовали незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", принадлежащего Чернобыльскому заповеднику. К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуски на территорию заповедника. Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летних дубов. Делкам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной", – рассказали в пресс-службе.

Древесину из Чернобыльской зоны вывезли на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Исполняющий обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща", правоохранителю и трем гражданским уведомлены о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц. Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области пограничники остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили три тонны коры деревьев из Чернобыльской зоны отчуждения без документов. Водитель вез ее в Киев для сбыта как "элемент ландшафтного дизайна".

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