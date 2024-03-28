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В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
2,0 т.
Злоумышленникам сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили группу чиновников, которые, по данным следствия, причастны к рубке 185-ти летних дубов в Чернобыльском заповеднике. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора Украины и Государственного бюро расследований. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленники организовали незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности

"Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", принадлежащего Чернобыльскому заповеднику. К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуски на территорию заповедника. Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летних дубов. Делкам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной", – рассказали в пресс-службе.

Древесину из Чернобыльской зоны вывезли на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности
В Чернобыльской зоне порезали 185 столетних дубов для продажи в Киеве: разоблачили чиновников лесничества. Фото и подробности

Исполняющий обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща", правоохранителю и трем гражданским уведомлены о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц. Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области пограничники остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили три тонны коры деревьев из Чернобыльской зоны отчуждения без документов. Водитель вез ее в Киев для сбыта как "элемент ландшафтного дизайна".

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