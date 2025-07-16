В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов: открыто уголовное производство

В Вышгородском районе Киевской области, а именно в городе Чернобыль, неизвестные совершили надругательство над могилами выдающихся деятелей хасидского движения. Информацию об этом правоохранители получили во вторник, 15 июля.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области. Инцидент произошел на территории старого кладбища в Чернобыле.

Правоохранители Чернобыльского отделения полиции прибыли на вызов и провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что замки к двум огелям (небольших сооружений над могилами выдающихся еврейских духовных деятелей – Ред.) выдающихся деятелей хасидского движения, были сломаны.

Злоумышленники сожгли "квитлах" и, вероятно, похитили молитвенные книги, которые хранились внутри.

Следователи Вышгородского районного управления полиции Киевщины начали уголовное производство по факту надругательства над местом захоронения (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению надругательства над могилами.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который по информации следствия, причастен к акту вандализма. Злоумышленник повредил в Буче Киевской области более 80 надгробных сооружений.

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