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В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов: открыто уголовное производство

София Закревская
Криминал
1 минута
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В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов: открыто уголовное производство

В Вышгородском районе Киевской области, а именно в городе Чернобыль, неизвестные совершили надругательство над могилами выдающихся деятелей хасидского движения. Информацию об этом правоохранители получили во вторник, 15 июля.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области. Инцидент произошел на территории старого кладбища в Чернобыле.

Правоохранители Чернобыльского отделения полиции прибыли на вызов и провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что замки к двум огелям (небольших сооружений над могилами выдающихся еврейских духовных деятелей – Ред.) выдающихся деятелей хасидского движения, были сломаны.

Злоумышленники сожгли "квитлах" и, вероятно, похитили молитвенные книги, которые хранились внутри.

В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов: открыто уголовное производство

Следователи Вышгородского районного управления полиции Киевщины начали уголовное производство по факту надругательства над местом захоронения (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению надругательства над могилами.

В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов: открыто уголовное производство

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который по информации следствия, причастен к акту вандализма. Злоумышленник повредил в Буче Киевской области более 80 надгробных сооружений.

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