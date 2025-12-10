В Броварах женщина пожаловалась на врача-гинеколога, который 'щупал' ее за грудь, разгорелся скандал: полиция начала проверку. Видео

В Броварах Киевской области произошел инцидент с участием врача – акушера-гинеколога. По словам одной из пациенток, мужчина начал касаться ее груди, а свои действия объяснил тем, что "хотел, чтобы она улыбнулась".

Делом уже занялись правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Инцидент в больнице

"Молодая женщина рассказала, что врач-гинеколог во время разговора неожиданно обнял ее, засунул руку под майку и начал щупать грудь. Он сказал, что "сделал это, чтобы она улыбнулась", – сообщили в соцсетях.

Отмечается, что другие пациентки утверждают: жалобы на этого врача уже случались. На опубликованном в соцсети видео можно увидеть разговор с врачом, на котором он пытается оправдать свои действия.

Со своей стороны, в полиции Киевщины сообщили, что уже начали проверку по инциденту. Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили публикацию о возможных неправомерных действиях в отношении пациентки в родильном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы.

По словам женщины, инцидент произошел 5 декабря во время приема у врача – акушера-гинеколога. Правоохранители зарегистрировали обращение в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

"В случае, если вы стали жертвой подобных случаев или владеете важной информацией по данному поводу, просим обратиться на спецлинию 102 или в Броварское районное управление полиции по номеру телефона: 0 (97) 759 43 24 – дежурная часть", – добавили в пресс-службе полиции.

