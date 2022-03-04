В аэропорту "Борисполь" задержали 25 мародеров: пытались украсть технику на 10 млн грн. Фото

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В Международном аэропорту "Борисполь" задержали 25 человек, которые могут быть причастны к мародерству. Злоумышленники пытались украсть компьютерную технику на сумму свыше 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"25 мародеров, разоблаченных в Борисполе, были задержаны по законам военного положения до 30 суток и они находятся в Мартусовской колонии" – заявил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

По его словам, 28 февраля на территории аэропорта "Борисполь" задержали мужчины, которые на шести автобусах пытались угнать со складов компьютерную технику на сумму свыше 10 миллионов гривен.

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Во время задержания произошла перестрелка. По факту насилия над населением в районе военных действий и кражи, совершенной в особо крупных размерах, или организованной группой открыто уголовное производство.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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