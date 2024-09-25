В 2022 году 'заработал' на ремонте укрытия в детском саду в Киевской области: подозревают директора предприятия

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия. Он, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытия заведения дошкольного образования в Фастовском районе Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Следователями было установлено, что в октябре 2022 года отделом образования одной из общин с директором предприятия заключен договор о проведении текущего ремонта укрытия заведения дошкольного образования. Предприниматель внес в официальные документы ложные сведения, увеличив объемы проведенных работ и указав работы, которые не проводились", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в результате таких действий директора предприятие безосновательно получило на свои счета более 300 тысяч гривен бюджетных средств.

По факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения и внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, проводится расследование. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации в присвоении бюджетных средств. Согласно информации следствия, он "заработал" около 450 тыс. грн во время ремонта укрытия в Бучанском районе.

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