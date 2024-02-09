Уверял, что РФ победит и желал городам Украины судьбу Мариуполя: послушнику Лавры сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении послушнику Киево-Печерской лавры. Злоумышленник уверял знакомых, что страна-террорист РФ все равно победит и желал, чтобы в других городах Украины было так же, как в разрушенном агрессором Мариуполе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый неоднократно в ходе переписки в одном из мессенджеров делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия государства-агрессора. Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой. Он восхвалял высшее военно-политическое руководство России и дискредитировал украинских воинов, в том числе защитников "Азовстали", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник в переписке уверял знакомых, что РФ все равно победит и желал, чтобы в других городах Украины было так же, как в разрушенном государством-агрессором Мариуполе. Во время обыска по месту жительства у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами деятельности.

По факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников послушнику Киево-Печерской лавры сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Они связаны с делом по постановочным акциям протеста при возвращении имущества святыне государству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!