Ущерб государству на 28 млн грн: предприниматель подозревается в незаконном завладении судном "Отель Баккара" в Киеве. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия, присвоившего гостиницу обанкротившегося банка. Речь идет о судне "Отель Баккара" в Гидропарке.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Департамента стратегических расследований НПУ и в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Банк-владелец судна заключил договор его купли-продажи с предприятием за 28 млн. гривен. Покупатель должен был заплатить продавцу часть денег – 9 млн гривен в день сделки, остальные – до определенной даты. Право собственности на судно должны были переоформиться только после уплаты покупателем полной стоимости. Не имея финансовую возможность выполнить условия договора, предприниматель путем мошенничества переоформил право собственности на судно "Отель Баккара", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря мошенничеству предприятие незаконно стало владельцем гостиницы, заплатив 9 млн грн, хотя на самом деле должно было заплатить 28 млн грн. Впоследствии, чтобы обезопасить себя от претензий законного собственника, предприятие пыталось продать его, а также отдать залоговое имущество под ипотеку.

Верховным судом в рамках гражданского судопроизводства все незаконные регистрационные действия отменены и признаны законным владельцем судна банк, который уже ликвидирован и от имени которого действовали уполномоченные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Кроме того, с целью предотвращения попыток дальнейшей продажи судна и обеспечения гражданского иска в уголовном производстве, на "Отель Баккара" наложен арест.

Директору предприятия, завладевшему судном, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.

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