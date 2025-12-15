Угрожая пистолетом, ограбил супермаркет: в Киеве задержали рецидивиста. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая оружием, ограбил супермаркет в Днепровском районе города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разбойное нападение на магазин

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о разбойном нападении в одном из супермаркетов Днепровского района Киева. На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пытался покинуть торговый зал, не рассчитавшись за товар, однако его остановил охранник.

"На требование рассчитаться – злоумышленник пригрозил охраннику пистолетом после чего вышел из магазина с товаром. Оперативники установили и задержали нападавшего. Им оказался 24-летний местный житель, ранее судимый за совершение грабежа", – уточнили в пресс-службе.

По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению в Днепровском районе. Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и требовал отдать деньги из кассы аптеки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!