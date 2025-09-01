Угрожал убийством бизнесмену и требовал в $30 тыс. за молчание: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия угрожая расправой, требовал у бизнесмена деньги. Злоумышленник хотел получить 30 тысяч долларов "за молчание".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, 56-летний житель Киева, пользуясь тем, что ему стали известны частные подробности личной жизни предпринимателя с его подчиненной, использовал эту информацию как средство давления.

"Злоумышленник потребовал передать ему 30 тысяч долларов, а в случае несогласия – угрожал обнародованием доказательств, а также запугивал мужчину оружием и физической расправой в случае отказа", – рассказали правоохранители.

В прокуратуре Киева отметили, что до этого мужчины между собой не были знакомы. Одной из причин вымогательства была ревность – ранее жена подозреваемого работала в фирме потерпевшего.

Что грозит

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в вымогательстве, соединенном с угрозой убийства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили адвоката, которая, по информации следствия, требовала у призывника деньги за влияние на работников ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 1200 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!