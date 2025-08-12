Угрожал гражданскому оружием и расстрелял двух украинцев на Киевщине: будут судить российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного российского военного, причастного к военным преступлениям. В Гостомеле Киевской области оккупант угрожал гражданскому оружием и расстрелял двух человек.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении обвиняемого, который в марте 2022 года в поселке Гостомель угрожал убийством мужчине и расстрелял двух гражданских лиц", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии СХВО вооруженных сил РФ на одной из улиц города направил автомат в сторону потерпевшего, после чего произвел выстрел. К счастью, мужчина избежал ранения.

В течение того же периода оккупант открыл огонь по двум гражданским украинцам возле одного из частных домов. В результате многочисленных огнестрельных ранений оба мужчины погибли на месте.

Что грозит оккупанту

Сейчас следователи завершили досудебное расследование по фактам жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Военному преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении генералу и полковнику армии РФ, причастным к военным преступлениям. Именно они командовали ракетным ударом по Киевской телебашне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!