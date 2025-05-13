Угостил 15-летнюю девочку алкоголем, а потом изнасиловал: на Киевщине задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, изнасиловал 15-летнюю девочку в Обуховском районе Киевской области. Злоумышленник угостил несовершеннолетнюю алкоголем, а затем совершил над ней сексуальное насилие.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Обуховщины и сообщила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали. Было установлено, что с девочкой в магазине познакомился мужчина, после чего он угостил ее алкоголем и предложил пойти к себе домой.

"В дальнейшем он повел девушку в комнату и, воспользовавшись случаем уединения, использовал собственное преимущество в силе, вопреки воле девушки, совершив в отношении нее действия сексуального характера", – уточнили в пресс-службе.

Следователи оперативно нашли злоумышленника и задержали его – им оказался 34-летний местный житель. По факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил сексуальное насилие над ребенком. Злоумышленник изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

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