Ударил мужчину ножом в шею во время конфликта: на Киевщине задержали злоумышленника

В Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Злоумышленник во время ссоры ударил оппонента ножом в шею.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробности преступления

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Броваров, которая сообщила, что ее муж получил ранение. На месте происшествия следователи установили, что во время конфликта 39-летний злоумышленник неожиданно нанес удар оппоненту ножом в область шеи, после чего скрылся.

"47-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь, и его госпитализировали", – уточнили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство

Правоохранители оперативно нашли и задержали злоумышленника неподалеку от места совершения преступления. Мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Василькове Киевской области неизвестный мужчина выстрелил в местного жителя, который сидел в салоне собственного автомобиля. Злоумышленник после этого скрылся в неизвестном направлении.

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