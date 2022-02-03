Участвовало около 30 человек: выяснились новые подробности конфликта со стрельбой на Владимирской

В конфликте, который произошел 2 февраля на улице Владимирской, 23 в Шевченковском районе Киева, участвовало 30 человек. В результате пострадало двое граждан, а правоохранители изъяли с места происшествия оружие.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Для того, чтобы урегулировать конфликт на месте работало спецподразделение КОРД (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Звонок в полицию поступил около 14:30. Очевидцы заявили, что во внутреннем дворе на улице Владимирской произошла драка со стрельбой.

"Когда на место подъехали несколько нарядов полиции выяснилось, что представители ОО "Український стяг" проводят провокативную акцию возле помещения обменного пункта. Аналогичные акции они организовывали 25 января и 1 февраля", – рассказал источник OBOZREVATEL.

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По его словам, активисты напали на охранников ООО "Легіон 1913". Это харьковская охранная фирма, которая охраняет пункты обмена валют, Money 24/7 (финансовая компания "Магнат").

Представители общественной организации якобы пытались заблокировать работу обменника и ломбарда. Кроме того, они также пробовали прорваться внутрь, распылив баллончик.

По предварительной информации, один из охранников сделал предупредительный выстрел из травматического пистолета. "Легионеры" заблокировали помещение изнутри, а члены общественной организации выбежали на улицу – в этот момент туда подъехали два автомобиля Renault Dokker охранной компании.

По словам собеседника, активисты порезали шины автомобилей и применили против охранников газовые баллончики.

"В какой-то момент один из "легионеров" выстрелил в воздух из карабина. Для того, чтобы прекратить конфликт, был задействован спецназ КОРД. Впоследствии шестеро сотрудников охраны и 14 активистов были отпущены из Шевченковского управления полиции, а вот трёх человек (членов ОО) задержали по статье 208 КПК", – уточнил источник.

Он добавил, что на месте происшествия изъяты газовый баллончик, гладкоствольное ружье Hatsan, травматический пистолет Flarm, два охотничьих карабина МКМ. Все оружие зарегистрированное.

Всего в конфликте участвовали около 30 граждан. В результате столкновения пострадали двое – один охранник и один член ОО " Український стяг ". Им была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

На видео присутствует нецензурная лексика!

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