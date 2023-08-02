Убил гражданского в Ирпене и заставлял украинцев ходить по заминированному лесу: будут судить российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить военнослужащего страны-агрессора, расстрелявшего безоружного жителя Ирпеня. Кроме того, он вместе с другими оккупантами развлечения ради заставлял гражданских пройти по заминированной части леса.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленнику грозит длительный срок тюремного заключения.

"Во время оккупации фигурант вместе с военнослужащими РФ совершал обход по квартирам домов (в Ирпене. – Ред.), чтобы выявить патриотически настроенных граждан. В одной из квартир они незаконно лишили свободы троих местных жителей. В дальнейшем людей избивали, совершали к ним психологическое насилие, угрожали убийством, стреляли над головой и у ног. Также ради развлечения заставляли пройти по заминированной части леса", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем оккупанты расстреляли одного из потерпевших, который на момент издевательств находился в беспомощном состоянии со связанными за спиной руками.

Кроме того, 25 марта на ул. Мечникова обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством местному жителю и его матери, умолявшей не убивать ее сына. При этом злоумышленник направлял в них оружие, имитируя нажатие пальцем на курок.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении российскому военнослужащему, причастному к военным преступлениям. Во время оккупации Киевщины он прострелил ногу мирному жителю.

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