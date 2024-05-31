Убийство ветерана АТО Александра Мандича в Киеве: суд вынес приговор исполнителю

В Киеве суд вынес приговор исполнителю убийства ветерана АТО Александра Мандича. Следующие 15 лет злоумышленник проведет за решеткой.

Сообщники убийцы приговорены к разным срокам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Прокурор доказал, что в марте 2021 года обвиняемые, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и безжалостно мордовали. После этого мужчину в полуобморочном состоянии силой посадили в автомобиль и вывезли в поле на территорию Обуховского района Киевской области, где нанесли несколько ударов ножом и душили. После этого тело мужчины спрятали в водосточной трубе в канаве и уехали с места преступления", – рассказали в пресс-службе.

На основании предоставленных прокурором безоговорочных доказательств и учитывая принципиальную позицию по наказанию, коллегия судей Обуховского районного суда Киевской области приговорила исполнителя преступления к 15 годам лишения свободы. Его сообщники, признанные виновными в убийстве и лишении свободы, получили: 13 лет, 7 лет, 8 лет. Еще один участник получил 5 лет за лишение свободы мужчину.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые свою вину в полном объеме не признали, а свои версии событий постоянно меняли.

Напомним, 28 марта тело Александра Мандича с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в заброшенной канаве в Киевской области. Позже стало известно, что в причастности к похищению и убийству ветерана АТО подозреваются двое уроженцев Луганской области и житель столицы.

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