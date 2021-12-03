Убийство байкера в Киеве: обвиняемого приговорили к 12,5 годам заключения

Дарницкий районный суд Киева 2 декабря признал спортсмена Дмитрия Слепченко виновным в убийстве 36-летнего мотоциклиста Юрия Калиниченко. Обвиняемого приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Согласно материалам обвинения 24 мая 2017 года во время дорожного конфликта Слепченко несколько раз выстрелил из своего автомобиля в сторону остановившегося на перекрестке мотоциклиста Юрия Калиниченко. В результате происшествия последний от полученных ран умер. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

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Несколько дней спустя Слепченко сам пришел в отделение полиции и добровольно сдался правоохранителям.

"В ходе досудебного расследования обвиняемый продолжал совершать правонарушения, в частности, находясь по решению суда в психбольнице, мужчина неоднократно покидал ее территорию, а также хранил в своей палате наркотические вещества. После этого ему опять избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт по указанным фактам находится на рассмотрении в Васильковском горрайонном суде Киевской области", – уточнили в прокуратуре

Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 2 декабря мужчина был признан виновным в убийстве и хулиганстве с применением орудия и был приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

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