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«Ты что, сошел с ума? Быстрее показывай документы и иди на х*й»: в Киеве полицейский грубо затолкнул мужчину с бронежилетом в микроавтобус. Начато служебное расследование

Андрей Колотовкин
Криминал
2 минуты
6,5 т.
Инцидент был запечатлен на видео, которое распространилось в социальных сетях
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Полиция Киева проверяет действия сотрудника правоохранительных органов во время мероприятий по оповещению населения в Подольском районе столицы. Инцидент был запечатлен на видео, которое распространилось в социальных сетях.

В полиции Киева заявили, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео с некорректным и пренебрежительным общением полицейского с гражданином. Правоохранители установили, что инцидент произошел несколько дней назад, после чего руководство столичной полиции назначило служебное расследование.

В полиции подчеркнули, что некорректное или неуважительное поведение сотрудников недопустимо и не соответствует принципам профессиональной деятельности полицейского.

Речь идет о видео, на котором сотрудник правоохранительных органов общается с мужчиной во время мероприятий по оповещению. На кадрах, распространившихся в сети, слышна грубая фраза с требованием предъявить документы и оставить транспортное средство.

Что известно

Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники группы оповещения ТЦК и полиции силой сажают в микроавтобус мужчину на самокате. Авторы распространенных сообщений отмечали, что у него было бронирование от мобилизации.

Согласно информации, приведенной в видео, уже внутри автобуса правоохранители и сотрудники ТЦК убедились в наличии у мужчины отсрочки. После этого его отпустили, предварительно проверив телефон.

Инцидент взяла под контроль Временная следственная комиссия

Сообщалось также, что инцидент взяла под контроль Временная следственная комиссия. Полное видео происшествия продолжает распространяться в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят изменения в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие обсуждения, но не уточнил, речь идет о повышении или о снижении возрастного порога.

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