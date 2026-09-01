«Ты что, сошел с ума? Быстрее показывай документы и иди на х*й»: в Киеве полицейский грубо затолкнул мужчину с бронежилетом в микроавтобус. Начато служебное расследование
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Полиция Киева проверяет действия сотрудника правоохранительных органов во время мероприятий по оповещению населения в Подольском районе столицы. Инцидент был запечатлен на видео, которое распространилось в социальных сетях.
В полиции Киева заявили, что в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео с некорректным и пренебрежительным общением полицейского с гражданином. Правоохранители установили, что инцидент произошел несколько дней назад, после чего руководство столичной полиции назначило служебное расследование.
В полиции подчеркнули, что некорректное или неуважительное поведение сотрудников недопустимо и не соответствует принципам профессиональной деятельности полицейского.
Речь идет о видео, на котором сотрудник правоохранительных органов общается с мужчиной во время мероприятий по оповещению. На кадрах, распространившихся в сети, слышна грубая фраза с требованием предъявить документы и оставить транспортное средство.
Что известно
Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники группы оповещения ТЦК и полиции силой сажают в микроавтобус мужчину на самокате. Авторы распространенных сообщений отмечали, что у него было бронирование от мобилизации.
Согласно информации, приведенной в видео, уже внутри автобуса правоохранители и сотрудники ТЦК убедились в наличии у мужчины отсрочки. После этого его отпустили, предварительно проверив телефон.
Сообщалось также, что инцидент взяла под контроль Временная следственная комиссия. Полное видео происшествия продолжает распространяться в Telegram.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят изменения в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие обсуждения, но не уточнил, речь идет о повышении или о снижении возрастного порога.
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