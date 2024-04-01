"Цирконы", "Кинжалы" и Х-101: в КГВА рассказали, чем враг атаковал Киев первые три месяца 2024 года

За первые три месяца 2024 года страна-агрессор применила в направлении Киева более 180 средств поражения. Среди них 5 единиц 3М22 "Циркон", 11 "Кинжалов "и 113 ракет Х-101.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Мы непременно победим, потому что мы невероятно сильны! И наша сила – в единстве, мужестве и стойкости. Враг систематически атакует ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Агрессор пытается нас запугать, разрушить наш прекрасный город. Но это ему не удастся. Сколько бы оружия у неприятеля не было. В доказательство тому статистика воздушных ударов по Киеву в первом квартале этого года. С 01.01.2024 по 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения", – говорится в сообщении.

Как отметили в КМВА, столицу враг пытался атаковать с помощью:

5 единиц 3М22 "Циркон";

11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

6 единиц Искандер-М;

3 единицы Х-69;

1 единица "Калибр";

113 единиц Х-101;

48 ударных БпЛА типа "Shahed".

"Уважение и благодарность нашим воинам ПВО, закрывающим небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если все эти мощные средства поражения достигли своих целей! Поэтому никогда не устану призывать всех киевлян – находите время и возможности благодарить бойцов противовоздушной обороны и всех Сил Обороны. Ребятам на боевых позициях очень важна ваша поддержка и добрым словом, и донатом", – добавил глава КМВА Сергей Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, в частном секторе Соломенского района Киева изъяли упавшую там во время российских обстрелов боевую часть ракеты 25 марта. Взрывотехники отключили и изъяли детонаторы.

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