"Цирконы", "Кинжалы" и Х-101: в КГВА рассказали, чем враг атаковал Киев первые три месяца 2024 года
За первые три месяца 2024 года страна-агрессор применила в направлении Киева более 180 средств поражения. Среди них 5 единиц 3М22 "Циркон", 11 "Кинжалов "и 113 ракет Х-101.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.
"Мы непременно победим, потому что мы невероятно сильны! И наша сила – в единстве, мужестве и стойкости. Враг систематически атакует ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Агрессор пытается нас запугать, разрушить наш прекрасный город. Но это ему не удастся. Сколько бы оружия у неприятеля не было. В доказательство тому статистика воздушных ударов по Киеву в первом квартале этого года. С 01.01.2024 по 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения", – говорится в сообщении.
Как отметили в КМВА, столицу враг пытался атаковать с помощью:
- 5 единиц 3М22 "Циркон";
- 11 единиц Х-47М2 "Кинжал";
- 6 единиц Искандер-М;
- 3 единицы Х-69;
- 1 единица "Калибр";
- 113 единиц Х-101;
- 48 ударных БпЛА типа "Shahed".
"Уважение и благодарность нашим воинам ПВО, закрывающим небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если все эти мощные средства поражения достигли своих целей! Поэтому никогда не устану призывать всех киевлян – находите время и возможности благодарить бойцов противовоздушной обороны и всех Сил Обороны. Ребятам на боевых позициях очень важна ваша поддержка и добрым словом, и донатом", – добавил глава КМВА Сергей Попко.
Как сообщал OBOZ.UA, в частном секторе Соломенского района Киева изъяли упавшую там во время российских обстрелов боевую часть ракеты 25 марта. Взрывотехники отключили и изъяли детонаторы.
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