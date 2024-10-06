Тревога продолжалась более 12 часов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 5 на 6 октября Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, обломки сбитых враждебных целей обнаружены в шести районах области.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаковать область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", – сообщил Кравченко.

По словам главы Киевской ОВА, падение обломков сбитых враждебных целей зафиксировано в 6 районах области. Оперативные группы продолжают свою работу.

Добавим, защитники неба сбили все летевшие на Киев дроны. Ночная атака "Шахедов" на Одессу привела к повреждениям складских помещений и грузовиков: один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны в ночь на 6 октября уничтожили в украинском небе 56 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 и две ракеты. Страна-агрессор РФ в целом применила против мирных городов 91 средство воздушного нападения.

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