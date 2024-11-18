Требовал с предпринимателя $700 тыс. за решение несуществующих проблем: в Киеве задержали мошенника. Фото и видео

У столиці правоохоронці затримали мешканця Київщини, який вимагав 700 тис. доларів США у підприємця. Зловмисник хотів отримати таку суму від потерпілого за "вирішення питань" з нерухомістю.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора Украины и Государственного бюро расследований. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, в течение июля-ноября 2024 подозреваемый требовал от владельца субъекта хозяйственной деятельности 700 тыс. долларов США. За такую сумму подозреваемый обещал, что правоохранители не будут реагировать на якобы нарушение законодательства при приобретении предпринимателем права собственности на 25 га земли", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник рассказывал предпринимателю, что якобы имеет влиятельных знакомых среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов, которые помогут решить "проблемы". Нарушителя задержали во время получения части "вознаграждения" – 200 тысяч долларов США.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

"В настоящее время устанавливаются лица из числа правоохранительных и других государственных органов, причастных к совершению уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – добавили в ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскому военнослужащему сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупных размерах. Речь идет о сборе средств на поставку оружия и БПЛА для одной из воинских частей ВСУ: военный блогер собирал 3,5 млн грн, из которых присвоил более 357 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!