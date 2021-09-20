Требовал деньги и угрожал расправой: в Киеве будут судить мужчину, который издевался над бабушкой

В Киеве будут судить мужчину, который угрожал своей 72-летней бабушке расправой если та не будет ему готовить и давать деньги. За совершение домашнего насилия злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемый издевался над женщиной в присутствии своего несовершеннолетнего брата.

Согласно материалам обвинения, 26-летний злоумышленник поселился в общем коридоре дома, расположенного на улице Героев Днепра, под дверью квартиры, в которой проживает пенсионерка.

"В течение года подозреваемый постоянно оскорблял нецензурными выражениями свою бабушку. Он запугивал женщину, унижал, угрожал физической расправой, а также требовал деньги и продукты питания. Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь своей дочери и маленького внука, киевлянка была вынуждена отдавать обидчику последние средства и готовить еду", – рассказали в пресс-службе.

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Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Кроме того, он был осужден и в тот момент отбывал наказание за имущественное преступление.

Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь мужчине грозит реальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева 19 сентября, житель многоэтажного дома, расположенного на улице Новомостицкой угрожал устроить взрыв газа. Мужчину задержали и отправили в специализированное медучреждение.