Терроризировал предпринимательницу и требовал $1,2 млн 'долга' ее покойного мужа: под Киевом задержали злоумышленника. Фото и видео

В Борисполе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к вымогательству. Злоумышленник узнав, что харьковчанка получила более миллиона долларов за долю в бизнесе покойного мужа, длительное время "терроризировал" ее и заставлял отдать деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вымогал с женщины "долг" покойного мужа

По словам правоохранителей, харьковская предпринимательница обратилась за помощью к ним летом 2024 года. В ходе следствия установлено, что 51-летний житель Запорожья с криминальным прошлым получил от общей знакомой информацию о средствах, оставшихся женщине после смерти ее мужа.

Пострадала – владелица ресторана и вдова совладельца сети супермаркетов. Она получила 1,2 миллиона долларов в качестве "отступных" за долю бизнеса своего мужа от другого совладельца.

"Злоумышленник позвонил предпринимательнице и заявил, что она должна передать ему 1,2 миллиона долларов, ссылаясь на вымышленный "долг" покойного, однако никаких подтверждающих документов не предоставил. Во время одного из визитов потерпевшей в дом своей знакомой, вымогатель прикрепил на автомобиль предпринимательницы предмет, похожий на гранату, что стало очередным способом психологического давления. Тогда фигурант сообщил женщине по телефону, что для нее это – "последнее предупреждение",- уточнили в пресс-службе.

Уже 12 ноября полицейские провели обыски на территории Харьковской, Сумской, Киевской областей и в городе Запорожье. В ходе мероприятий изъяли мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки потерпевшей, огнестрельное оружие, гранаты и черновые записи.

Злоумышленника задержали в Борисполе Киевской области – ему сообщили о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские устанавливают полный круг причастных к противоправной деятельности лиц для привлечения их к ответственности.

