Судью Тандыра, пьяным сбившего нацгвардейца на блокпосте, оставили в СИЗО еще на два месяца. Фото

Бывший глава Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр, сбивший в мае этого года 22-летнего нацгвардейца, дежурившего на блокпосту, останется в СИЗО еще на 60 дней – до 4 ноября включительно. Меру пресечения экс-коллеге продлили в Святошинском райсуде Киева.

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Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец у себя на Facebook. Рассмотрение дела по сути назначено уже на 14 сентября.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Государственное обвинение настаивает на том, чтобы Тандыр оставался под стражей, и не оказывал давления на следственные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 мая на блокпосту в Киеве автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковой машины в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр.

"Слуге Фемиды" было объявлено о подозрении по статье, предусматривающей заключение в тюрьме до десяти лет, а сам он был отправлен под стражу. На протяжении следственных действий Тандыр отказывался сдавать кровь для выявления уровня алкоголя в ней.

Поздней стал известно, что он даже намеренно испортил взятые у него после смертельного ДТП биологические образцы. Однако, как утверждал источник, несмотря на то, что не удалось определить точное содержание алкоголя в крови, есть результаты других экспертиз.

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