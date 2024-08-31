Судью, которая пьяной врезалась в столб, поймали на употреблении алкоголя в воинской части – СМИ

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Деснянского районного суда Светланы Колегаевой. Ее три года назад оштрафовали за пьяное ДТП, а теперь женщину поймали пьяной в воинской части, где она проходит службу.

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Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Так, в 2021 году Колегаева пьяной села за руль, вылетела с дороги, снесла столб и врезалась в дерево, за что ее наказал суд.

В январе этого года из-за такого поведения женщины и всей этой скандальной истории на нее подали жалобу.

Дело Колегаевой рассматривала третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП). В акте отмечается, что на судью пожаловались, потому что ее поведение подрывает доверие к судебной системе и судьям в целом. ВСП согласился с тем, что в этой истории есть признаки дисциплинарного проступка и открыл дело.

С февраля по апрель 2024 года ВСП пытался понять, есть ли какие-либо основания наказать судью. За это время Колегаева решила мобилизоваться в армию. После этого она хотела объяснить ВСП, почему она была пьяной за рулем и почему ее не стоит за это наказывать, но отмечала, что не может этого сделать из-за службы где-то в воинской части в Киеве, поэтому рассмотрение дисциплинарного дела было остановлено.

Однако через несколько месяцев ВСП возобновил рассмотрение дела, поскольку обнаружил, что Шевченковский районный суд 16 июля 2024 года оштрафовал судью Колегаеву за употребление алкоголя во время несения службы. Женщину два дня подряд ловили пьяной.

"Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия обращает внимание, что указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что судья Деснянского районного суда города Киева Колегаева, будучи освобожденной от исполнения обязанностей по отправке правосудия в связи с призывом на военную службу, продолжает совершать поведение, которое противоречит требованиям Кодекса судейской этики, унижает статус судьи и военнослужащего, что отрицательно сказывается на авторитете правосудия", – отметили в ВСП.

Там добавили, что с помощью службы Колегаева пытается избежать дисциплинарного наказания. ВСП отложил заседание на 11 сентября, потому что защитница Колегаевой попросила объединить все жалобы на судью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве правоохранители составили админпротокол на судью Деснянского районного суда столицы Светлану Колегаеву за управление машиной в состоянии опьянения. После ДТП женщина долгое время игнорировала письменные обращения полиции.

– Позже судью Светлану Колегаеву признали виновной в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение улицы в результате совершенной ею аварии. Ей был назначен штраф в размере 850 гривен.

– Отдельно слушалось дело по статье 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения). Колегаеву признали виновной и присудили ей штраф в размере 17 тысяч гривен и запретили управлять авто в течение года. Судья не согласилась с решением суда и подала апелляцию, но проиграла ее.

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