Суд вынес приговор майору, который пьяным сбил трех курсанток в Киеве: попыток наезда было несколько, две пострадавшие потеряли по ноге

Шевченковский райсуд Киева 3 апреля вынес приговор в отношении майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который пьяным на авто сбил трех первокурсниц. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что принесло потерпевшим тяжкие телесные повреждения.

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Трагедия произошла на территории военного колледжа летом 2020 года, в результате наезда две курсантки потеряли по одной ноге, третья получила переломы обеих ног. О деталях решения суда сообщает "Судебный репортер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Судья назначила Холодному шесть лет лишения свободы и запретила на три года водить транспортные средства. Она изменила меру пресечения и приняла взятие его под стражу. В зале суда ожидали конвоиры, чтобы после вынесения приговора задержать обвиняемого.

Также Холодного обязали оплатить 249 тысяч гривен военному госпиталю. Это сумма, ушедшая за лечение пострадавших курсанток.

Напомним: авария в Киеве по улице Зоологической произошла 25 августа 2020-го. Трое девушек-выпускниц медицинских вузов как раз шли получить военную форму, ведь сдали экзамены и поступили в военно-медицинскую академию, а вместо этого попали в больницу.

Майор Владимир Холодный за рулем Toyota Prius влетел в курсанток, которым на тот момент было по 23 года. Страшное ДТП никак нельзя назвать случайным. По словам очевидцев и самих жертв, водитель предпринял несколько попыток наезда: сначала он пугал девушек, а затем въехал так, что у них ноги поломались о ту лестницу, на которой они пытались спастись от автомобиля.

Двое пострадавших – Татьяна Николаева и Александра Гуй потеряли по ноге. У третьей девушки – Галины Николин – медики диагностировали переломы двух ног. Девушкам первую помощь оказали на месте. Если бы не это, говорили врачи, все могло быть гораздо хуже.

Следствие также установило, что мужчина был офицером управления, а не преподавателем, как сперва сообщалось. На эту работу он устроился за несколько недель до ужасного ДТП. Военные академии на условиях анонимности рассказали, что майор и еще несколько человек тогда распивали спиртное на территории. В крови Холодного обнаружили 2,9 промилле алкоголя – это сильное опьянение.

На скамье подсудимых майор каялся за содеянное и просил прощения у курсанток и их родителей. В ноябре 2022 года его выпустили под залог менее чем в 200 тыс. грн, из академии отстранили.

Последние несколько месяцев судебные заседания по делу пять раз подряд откладывались, потому что Холодный не мог обеспечить явку своих свидетелей, но настаивал на их допросе. Когда те в очередной раз не явились, судья инициировала об окончании этой стадии, повторный допрос обвиняемого и переход к дебатам. Услышав это, Холодный заявил отвод судьи, который не был удовлетворен. Второй раз давать показания он отказался, говоря, что его позиция не изменилась с февраля 2021-го и он поддерживает свои предварительные объяснения. Обвиняемый несколько раз в ходе рассмотрения дела просил более мягкого для себя приговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, после страшного ДТП, которое шокировало многих украинцев, курсантки потеряли ноги и начали бояться автомобилей. Через год двое из них возобновили учебу в военной академии, а виновник майор Холодный вышел на свободу под залог и послал пострадавшим по 10 тысяч гривен.

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