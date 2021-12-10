Суд в Киеве отправил под стражу трех мужчин, совершавших разбойные нападения на представителей ЛГБТ

В Украине арестовали троих мужчин, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Среди злоумышленников есть ранее судимый гражданин России, проживающий в стране незаконно.

Его и других двух нападавших, которые ограбили представителей ЛГБТ, поместили под стражу без права внесения залога. Решение принял Днепровский районный суд Киева еще 27 ноября, оно содержится в базе ЕРДР.

По версии следствия, в общем в преступную группу входило пятеро участников, одного из них до сих пор не установили.

Отмечается, что злоумышленники через портал "goroda.bluesystem.me" назначили потерпевшему встречу в вечернее время 24 ноября на своей арендованной квартире. Когда тот пришел, напали на гостя и, угрожая предметами, похожими на пистолеты и нож, заставили перечислить на банковские карты $5000.

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В итоге потерпевший совершил онлайн-платежи на сумму 160 тысяч гривен, а затем нападавшие осмотрели его вещи и отобрали еще 700 гривен наличными.

Уже через час в этой же квартире четверо злоумышленников устроили аналогичный "прием" еще одному мужчине. У него они требовали 40 тысяч гривен, однако трансакция не удалась, и им пришлось удовлетвориться только тем, что нашли в карманах потерпевшего – 900 грн и $20.

В судебном постановлении описывается, что через два дня правоохранители задержали троих нападавших, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

Один из подозреваемых – уроженец г. Верхний Басанчак Астраханской области РФ. Оказалось, что в Украине он находится незаконно, имеет гражданскую жену. Кроме этого, в 2018-м уже приговаривался Киево-Святошинским судом к 13 годам лишения свободы за убийство и разбой. Иностранец вышел на свободу в ноябре 2020-го, поскольку ему засчитали срок предварительного заключения как день за два.

Этого мужчину взяли под стражу на три месяца, до 26 января 2022 года. В общем, за совершенное правонарушения ему грозит наказание в виде 7-10 лет лишения свободы. О мерах пресечения по отношению к остальным фигурантам говорится в отдельных постановлениях суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, в которых трансгендерность и гомосексуализм приравниваются к педофилии. В документах предлагается запретить проведение в стране маршей равенства.