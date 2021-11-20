Суд отправил в тюрьму 'монахиню', которая выманила $45 тысяч для молитвенного ритуала

На Киевщине женщине вынесли приговор за мошенничество в особо крупных размерах. Она получила 10 лет тюрьмы.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на соответствующее решение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Также ее обязали выплатить более 1,1 миллиона гривен материального ущерба и 100 тысяч гривен в качестве моральной компенсации.

Отмечается, что женщина в течение 3-4 лет в одежде монахини ходила по рынку в Белой Церкви и просила пожертвования на детские дома.

Фейковую монахиню знали как "матушку Елену" из Святопокровского монастыря. У нее заказывали молитвы за здоровье и упокой. Кроме того, она предлагала "более мощные" службы за 300 гривен.

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На рынке она сдружилась с женщиной, которая рассказала, что ей давной не возвращают огромный долг. "Монахиня" предложила провести "специальный молитвенный обряд", но для него потребовалась десятая часть долга в размере 25 тысяч долларов и расписка должника. Мошенница обещала вернуть и деньги, и расписку через 40 дней, однако средства она не вернула. Вместо этого женщина заявила, что деньги были "грязными" и попросила снова такую же сумму – пострадавшая смогла собрать только 20 тысяч долларов, однако и их "монахиня" не вернула.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально перевозила религиозные старопечатные книги.