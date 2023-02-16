Суд отправил в СИЗО двух воспитательниц столичного детсада, где пытали детей

В Киеве правоохранители разоблачили четырех воспитательниц, которые пытали детей в столичном частном коррекционном детском саду. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии РБК-Украина. Она отметила, что дело возбуждено по факту пыток малолетних детей (ч. 2 ст. 127 УК Украины)

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры о подозрении сообщено четырём работникам этого детского сада.

Согласно материалам следствия, воспитательницы столичного частного детского дошкольного учреждения, работавшего по якобы методике АВА-терапии, на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних питомцев с нарушениями физического развития.

Среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие."Воспитательницы", в частности, подавляли детей, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем. За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других, применяли болевые приемы.

"Согласно заключению специалиста государственного экспертного учреждения, действия работников этого заведения не соответствуют методологии, имеют признаки морального и физического насилия в отношении детей и не могут рассматриваться как терапевтические или воспитательные", – отметила Максимец.

Пресссекретарь добавила, что суд своим решением подтвердил обоснованность подозрения и избрал меру пресечения для двух работников детского сада в виде содержания под стражей без возможности залога.

"Предметом досудебного расследования являются противоправные действия конкретных работников этого учреждения в отношении малолетних детей. Досудебное расследование продолжается, продолжается процесс допроса родителей. Также в ходе проведенных обысков была изъята документация с информацией о других воспитанниках садика, с целью выяснения, или имели место аналогичные факты", - подчеркнула Максимец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве воспитательниц частного детсада разоблачили в пытках малышей. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы

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