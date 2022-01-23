В Киевской области суд закрыл дело об убийстве подростка из-за задержки прокурора, – адвокат

Дело о смертельном избиении 17-летнего парня в селе Малютянка на Киевщине (преступление произошло 12 июля 2020 года) закрыли. Причиной стало то, что прокурор на четыре дня позже, чем положено, передал обвинительный акт в отношении пяти человек в суд.

Решение о том, что производство подлежит закрытию, приняла судья Перекупка Г.А. Киево-Святошинского райсуда Киевской области. Об этом рассказала адвокат потерпевших Марина Ильяшенко в Facebook.

Как сообщила она, компания избила несовершеннолетнего Александра поздним вечером, около 22:30, у озера. Обвиняемые, предварительно, находились в состоянии опьянения. Они подошли к парню и беспричинно начали к нему цепляться, используя нецензурную лексику, а потом и применили физическую силу.

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Сперва местного жителя били кулаками по голове и туловищу. Потом – использовали биту. На теле жертвы было зафиксировано следы от 33 ударов тупым предметом.

Предварительно установлено, что двое мужчин держали несовершеннолетнего за руки, а другой бил деревянной битой. Один из подозреваемых заранее принес ее из дома.

Издевательства закончились только после вмешательства посторонних. Потерпевший после длительного избиения упал на землю, потеряв сознание.

Юрист рассказала, что компании инкриминировали хулиганство (ч.4 ст. 296 УК Украины). "Я вступила в дело только летом 2021 года, сделала независимую экспертизу, установившую причинно-следственную связь между избиением и смертью… Это не убедило судью Анну Перекупку", – написала Ильяшенко.

Согласно законодательству, уголовное производство закрывается в случае, если после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, кроме случаев тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья лица.

Однако по указанному делу обвиняемым инкриминировали только "хулиганство с применением предмета для нанесения телесных повреждений".

Так, судмедэксперты заявляют: 17-летний парень умер от острой ишемической болезни сердца с развитием сердечно-легочной недостаточности на фоне хронического катарального бронхита и алкогольной интоксикации (1,26%).

Согласно документам, телесные повреждения – кровоподтеки, ссадины, кровоизлияния и неполный перелом 8-го ребра – имеют признаки легких и в прямой причинной связи с наступлением смерти якобы не находятся.

"Сегодня кричит моя душа! Мне больно от того, что на месте покойного Саши могут оказаться наши дети", – призналась адвокат потерпевших.

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