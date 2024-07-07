Стало плохо за рулем: на Киевщине легковушка врезалась в дерево, водитель погиб. Подробности и фото

Вблизи села Скибинцы Киевской области, водителю легковушки, предварительно, стало плохо за рулем, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. К сожалению, мужчина погиб на месте аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Окончательную причину ДТП установят правоохранители.

По словам правоохранителей, авария произошла на днях, недалеко от села Скибинцы Белоцерковского района.

"Предварительно, 73-летнему столичному жителю, который ехал на легковушке Deaweoо Lanos в направлении города Тетиев, во время управления стало плохо. На перекрестке дорог между селами Скибинцы и Черепин водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом. К сожалению, пенсионер погиб", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуроры отстояли в суде приговор водителя, сбившего насмерть двоих детей. В момент аварии злоумышленник находился за рулем под действием лекарственных препаратов.

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