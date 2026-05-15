Среди жертв – трое детей: в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте российского удара. Подробности, фото и видео

В Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Вечная память жертвам агрессии РФ.

Что известно

"В Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция. Она длилась более 28 часов. Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома", – говорится в сообщении.

По словам министра, пока подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети. 48 человек были травмированы. Почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что атака страна-террориста РФ унесла жизни трех несовершеннолетних девочек.

"24 жителя Киева убила Россия атакой на столицу 14 мая. Среди погибших 12-ти летняя девочка, и девушки 15-ти и 17-ти лет. Из более 50-ти пострадавших в стационарах сейчас находятся 24 человека. Всем им медики оказывают необходимую помощь. В столице сегодня День траура в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", – резюмировал Кличко.

Подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

"Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки России 14 мая. Это тяжелая потеря для города и для всей страны. Вечная память погибшим", – добавил Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС, Нацполиции, и всех, кто ликвидировал последствия этой российской атаки и помогал людям.

"Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизнь и надеется остаться безнаказанной. Надо давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше. Поэтому поддержка защитников жизни должна продолжаться. Антибаллистика нужна всегда. Спасибо партнерам, которые продолжают вкладываться в PURL и развивают нашу антибаллистическую коалицию. Все это обязательно нужно реализовывать. Благодарен всем, кто не промолчал и осудил этот жестокий удар"", – подчеркнул Зеленский.

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!