Среди пострадавших – гражданин Франции: новые подробности о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 19 марта Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждения, а среди пострадавших – иностранец.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Киевщина продолжает ликвидировать последствия ночной атаки противника. К сожалению, в Бучанском районе пострадали два человека. Мужчина 1970 года рождения, гражданин Франции, с диагнозом множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, участки передней брюшной стенки и участки обоих локтевых суставов, доставлен в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщина 1981 получила ситуационно-невротическую реакцию. Медицинская помощь предоставлена на месте", – рассказал Калашник.

Глава Киевской ОВА добавил, что в Бучанском районе в трех населенных пунктах повреждены и частично разрушены 18 частных домов, 20 квартир в таунхаусах, 19 транспортных средств.

Также повреждения получили помещение 2 магазинов, заведение питания, 7 хозяйственных помещений и 5 гаражей. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

В Обуховском, Фастовском и Бориспольском районах ликвидированы пожары травяного настила. Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта российские войска снова устроили воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили по мирным украинским городам и селам беспилотники и ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!